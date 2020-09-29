Светлана Тихановская встретится с Ангелой Меркель
- Азия и мир, общество
- 17:23, 29 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на следующей неделе встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом она рассказала в интервью французской радиостанции RFI.
«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть – лично. Но они очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», – сказала она.
Сегодня Тихановская в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сообщается, что в ходе переговоров Тихановская попросила Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси