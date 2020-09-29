[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Светлана Тихановская встретится с Ангелой Меркель

CentralAsia (CA) -  Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на следующей неделе встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом она рассказала в интервью французской радиостанции RFI.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть – лично. Но они очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», – сказала она.

Сегодня Тихановская в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сообщается, что в ходе переговоров Тихановская попросила Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси

print
  • Туркменистан организует два вывозных рейса в Мюнхен
  • ЕС выделил Узбекистану 2 млн евро на средств защиты для врачей
  • В Монголии лечение проходят 8 пациентов с коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com