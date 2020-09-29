Польша депортировала граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке терактов

CentralAsia (TJ) - Польша депортировала пятерых граждан Таджикистана, подозреваемых в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство" и вербовке поляков и украинцев для проведения терактов на территории Польши, пишет Radio Poland.

В мае этого года были задержаны четверо таджикистанцев. Пятого члена группировки задержали в ходе международного сотрудничества антитеррористических служб, так как он бежал из Польши в декабре 2019 года.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши, он планировал поехать в Сирию для участия в джихаде и налаживания контактов с членом террористической организации, связанной с "Аль-Каидой".

После депортации всем им запрещено въезжать на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны.

Это не первый случай депортации граждан Таджикистана, обвиняемых в терроризме.

4 августа Албания выдала Германии 24-летнего гражданина Таджикистана Комрона Зухурова, обвиняемого в членстве в ИГ и подготовке к теракту. Прокуратура страны заявила, что Зухуров планировал нападения на учреждения сил США в Германии.

В июне суд в Тиране решил экстрадировать Комрона Зухурова в Германию, а не в Таджикистан, где он, по мнению судьи, мог быть подвергнут несправедливому суду, пыткам и жестокому обращению.

Албанская полиция 30 апреля сообщила, что Управление по борьбе с терроризмом арестовало гражданина Таджикистана Комрона Зухурова в ходе совместной с Интерполом операции. В полиции заявили, что задержанный вместе со своим неким напарником прибыл в Албанию с целью совершить заказное убийство.

Власти ФРГ 15 апреля сообщили об аресте группы граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. "Целями будущих атак должны были стать учреждения сил США в Германии, или отдельные граждане. В частности, планировалось убийство лица, публично высказывавшего мысли, которые, по их оценке, были критикой ислама", - заявила тогда полиция Германии.

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