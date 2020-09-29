CentralAsia (UZ) - Сегодня, 29 сентября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипова, прибывшего в город Душанбе с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей диверсификации структуры товарооборота и преодоления технических барьеров в торговле, продолжения работы по открытию торговых домов, представительств и филиалов компаний сторон на территории друг друга, более полноценного задействования значительного потенциала инвестиционного сотрудничества двух стран.

В качестве других перспективных направлений сотрудничества были обозначены сферы гидроэнергетики и строительства новых дорожных инфраструктур.