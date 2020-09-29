Узбекистан и Таджикистан заключили долгосрочные экспортные контракты

CentralAsia (TJ) - Делегация Узбекистана 29 сентября посетила Душанбе для участия в 7-м заседании Межправительственной комиссии по Торгово-экономическому сотрудничеству, сообщило УзА.

В ходе визита представители Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан, АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узметкомбинат» посетили месторождение железной руды «Шохкадамбулак» в Республике Таджикистан.

В рамках бизнес-форума представители АО «Узметкомбинат» провели переговоры и встречи с импортерами. В результате подписаны экспортные контракты на сумму более 17 миллионов долларов США.

Также в ходе переговоров были заключены долгосрочные экспортные контракты и соглашения на поставку стальной эмалированной посуды, метизных изделий и базальтовых плит. С этой целью представители комбината и Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан провели маркетинговое исследование по реализации своей продукции на рынках Душанбе.

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