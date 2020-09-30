Инструменты Государственного филармонического оркестра Монголии будут заменены

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух, министр культуры С.Чулуун, народный депутат, председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам образования, культуры, науки и спорта Ж.Мөнхбат, депутат Б.Жаргалмаа, госсекретарь Министерства культуры Г.Эрдэнэбат и другие официальные лица посетили Монгольский государственный филармонический оркестр.

Артисты оркестра проинформировали премьер-министра о необходимости незамедлительно заменить некоторые музыкальные инструменты Симфонического оркестра и ансамбля «Морин Хуур», чтобы улучшить их исполнение и помочь им выполнить свой долг по продвижению музыкального искусства в соответствии с национальной политикой развития и культурная политика правительства.

Премьер-министр У.Хурэлсух ознакомился с рабочим местом оркестрантов, в том числе с репетиционным залом, и на заседании правительства обязался решить вопрос о финансировании модернизации музыкальных инструментов в размере 2 млрд тугриков или примерно $700 тыс.

Монгольский государственный филармонический оркестр был первоначально основан в 1972 году для создания концертных групп или институтов под интегрированным управлением, и сейчас исполняется 48 лет организации с тех пор, как первый спектакль был поставлен в качестве торжественного открытия в государственном театре оперы и балета 25 октября того же года. Монгольский филармонический оркестр является крупнейшим концертным учреждением страны с более чем 180 штатами, в которые входят симфонический оркестр «Баян Монгол», джаз-оркестр и ансамбль «Морин Хуур», который руководит и представляет более 100 спектаклей и мероприятий в год на внутренней и международной сцене.

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