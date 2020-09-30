В Узбекистане за сутки выявлено 476 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - 29 сентября в Узбекистане выявлено 476 случаев заболевания коронавирусом, сообщил Минздрав.

За сутки в стране умерли 5 больных коронавирусом. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 466.

В настоящее время из выявленных с начала пандемии 56 354 пациентов выздоровели 52 970 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

В медучреждениях страны проходят лечение 2918 пациентов. Из них 587 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 261 пациента врачи оценивают как крайне тяжелое.