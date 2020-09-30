В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 9,7 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.

За сутки 72 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 48 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 9726 человек, из них выздоровел 8531 пациент, скончались 75 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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