В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 9,7 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 9:19, 30 сентября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.
За сутки 72 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 48 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 9726 человек, из них выздоровел 8531 пациент, скончались 75 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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