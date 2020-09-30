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  30 сентября 2020
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Экс-президент президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что заболел «не вовремя» и вынужден оставаться на домашнем лечении. Он заявил, что из-за болезни временно приостанавливает рабочие поездки по регионам Украины. «За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта - коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!» - написал он.

23 августа коронавирус был диагностирован у экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии с пневмонией. 11 сентября ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что Тимошенко вылечилась от коронавируса.

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