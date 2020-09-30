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  30 сентября 2020
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В Санкт-Петербурге открылся Адаптационный центр для граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Первый центр «Ишга Мархамат» открылся для узбекистанцев в Санкт-Петербурге, сообщает МИД Узбекистана.

Находящаяся в Российской Федерации делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым приняла участие в торжественной церемонии открытия пилотного Адаптационного центра «Ишга Мархамат» для граждан Узбекистан в Санкт-Петербурге.

Центр оказывает правовую и психологическую помощь гражданам Республики Узбекистан осуществляющим трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе, организует языковые курсы и проводит ряд мероприятий (семинары, разъяснительные работы, лекции) для адаптации в стране пребывания.

По официальным данным узбекской стороны, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе — около двух миллионов в РФ.

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