На утро 30 сентября в Казахстане коронавирус выявлен у 75 человек. Всего — 107 908

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 75 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 22;
- город Нур-Султан - 16;
- Павлодарская область - 6;
- город Алматы - 5;
- Атырауская область - 5;
- Карагандинская область - 5;
- Северо-Казахстанская область - 5;
- Алматинская область - 3;
- Западно-Казахстанская область - 3;
- Актюбинская область - 2;
- Костанайская область - 2;
- Акмолинская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 908 случаев коронавируса, скончались 1725 человек.
Коронавирус в Казахстане
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