На утро 30 сентября в Казахстане коронавирус выявлен у 75 человек. Всего — 107 908

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 75 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 22;



- город Нур-Султан - 16;

- Павлодарская область - 6;



- город Алматы - 5;

- Атырауская область - 5;

- Карагандинская область - 5;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Алматинская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 3;



- Актюбинская область - 2;



- Костанайская область - 2;

- Акмолинская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 908 случаев коронавируса, скончались 1725 человек.

Коронавирус в Казахстане

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