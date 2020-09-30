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  30 сентября 2020
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На утро 30 сентября в Казахстане коронавирус выявлен у 75 человек. Всего — 107 908

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 75 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 22;

- город Нур-Султан - 16;

- Павлодарская область - 6;

- город Алматы - 5;

- Атырауская область - 5;

- Карагандинская область - 5;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Алматинская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 3;

- Актюбинская область - 2;

- Костанайская область - 2;

- Акмолинская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 908 случаев коронавируса, скончались 1725 человек.

Коронавирус в Казахстане
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