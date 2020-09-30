«Да заткнись уже, парень». Трамп и Байден провели первые дебаты

// AP Photo / Julio Cortez

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах из Демократической партии Джо Байден провели первые дебаты в Кливленде, штат Огайо.



Как сообщает РИА Новости, дебаты прошли в обстановке непримиримых споров, кандидаты постоянно перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения, чего на предыдущих дебатах не наблюдалось.

Отвечая на вопросы модератора, кандидаты повторили избирателям свои известные позиции. Байден призвал подождать с назначением нового судьи Верховного суда до выборов, а Трамп заявил, что имеет на это право, раз республиканцы выиграли прошлые выборы президента и сената.



Трамп обвинил Байдена в том, что тот хочет лишить 180 миллионов человек частной страховки, а Байден Трампа - в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки, принятые при Бараке Обаме. Байден обвинил Трампа в том, что тот «запаниковал» перед лицом эпидемии коронавируса, и заявил, что у того до сих пор нет плана по борьбе с COVID. Трамп же заявил, что при Байдене от COVID умерли бы не 200 тысяч, а 2 миллиона американцев.



Байден пообещал, что его план создаст 7 миллионов рабочих мест и рост экономики еще на 1 триллион долларов, Трамп на это только махнул рукой. Сам Трамп позже заявил, что при нем экономика была «величайшей в истории», но ей повредила «китайская чума» - коронавирус.



Трамп призвал сторонников в день выборов явиться на избирательные участки и «смотреть внимательно» за нарушениями. Он также заявил, что результаты выборов могут быть неизвестны в течение месяцев из-за «катастрофического» голосования по почте. Байден призвал доверять почтовому голосованию и заявил, что не собирается объявлять себя победителем выборов, пока это не будет подтверждено независимой сертификацией результатов.



Байден также обвинил Трампа в расизме, а Трамп его — в потакании насилию, что Байден категорически опроверг. Трамп заявил, что Байдена «обведут вокруг пальца» радикальные левые, а Байден обвинил его в потакании ультраправым. Байден заявил, что Трамп не платил налоги, Трамп же заявил, что заплатил «миллионы» подоходного налога, и в очередной раз пообещал в будущем обнародовать свою налоговую декларацию.



Однако наиболее запоминающимися стали непарламентские выражения, в которых первенствовал Байден. «Да заткнись уже, парень», «Все знают, что он лжец», «Продолжай тявкать, парень!» - вот лишь немногие восклицания Байдена по адресу Трампа. Он также назвал президента «клоуном» и «расистом». Трамп не остался в долгу, заявив Байдену, что в том нет «ничего умного». Еще он назвал кандидата демократов «номером два», что на американском сленге означает испражнения.



Кандидаты также постоянно перебивали друг друга и обвиняли во лжи. Ведущему Крису Уоллесу приходилось просить обоих дать ему задавать вопросы и не перебивать друг друга, хотя эти просьбы порой оставались неуслышанными.



Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы США назначены на 3 ноября.