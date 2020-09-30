За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 69 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество выздоровевших достигло 102 874 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 100;
- Нур-Султан - 13 644;
- Атырауская область - 10 522;
- Карагандинская область - 9779;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6746;
- Шымкент - 4807;
- Алматинская область - 4793;
- Жамбылская область - 4047;
- Северо-Казахстанская область - 3921;
- Павлодарская область - 3751;
- Туркестанская область - 3322;
- Акмолинская область - 3250;
- Актюбинская область - 3177;
- Кызылординская область - 3102;
- Костанайская область - 2916;
- Мангистауская область - 2612.
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