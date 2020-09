У Рустама Эмомали в 2019 году диагностировали рак кишечника, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Глава одного из известных медицинских учреждений Израиля «Herzliya Medical Center» Дани Энгел сообщил в Твиттере, что в 2019 году у них был госпитализирован Рустами Эмомали, глава парламента Таджикистана.

Since the beginning of 2020, officials from different countries visited our center. Rustam Emomali, the Chairman of the National Assembly of Tajikistan, who had been diagnosed with rectal cancer, was admitted to our hospital in 2019, and got cured after operation. pic.twitter.com/RH6BBn9sUJ