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  30 сентября 2020
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В Узбекистане младенца положили в мешок и подбросили к Дому милосердия

CentralAsia (UZ) -  В Сурхандарьинской области Узбекистана у Дома милосердия нашли новорожденную девочку в мешке. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, 27 сентября сотрудник правоохранительных органов нашел новорожденного ребенка в мешке рядом с Домом милосердия №12.

Мужчина отвез ребенка в больницу. Состояние здоровья малышки оценивается, как хорошее.

Сотрудники правоохранительных органов ищут мать новорожденной. Возбуждено уголовное дело.

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