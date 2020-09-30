В Узбекистане младенца положили в мешок и подбросили к Дому милосердия

- Узбекистан, происшествия
- 10:25, 30 сентября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана у Дома милосердия нашли новорожденную девочку в мешке. Об этом сообщили местные СМИ.
Как сообщается, 27 сентября сотрудник правоохранительных органов нашел новорожденного ребенка в мешке рядом с Домом милосердия №12.
Мужчина отвез ребенка в больницу. Состояние здоровья малышки оценивается, как хорошее.
Сотрудники правоохранительных органов ищут мать новорожденной. Возбуждено уголовное дело.