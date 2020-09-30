Умер эмир Кувейта

CentralAsia (CA) - Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 92 лет, сообщает издание Al Qabas.



Он скончался во время лечения в США. Старейший арабский эмир был в клинике Mayo в Рочестере в штате Миннесота на лечении, в конце июля ему сделали операцию. По некоторым данным, ему удалили две опухоли.



Летом сообщалось, что глава Кувейта был госпитализирован, чтобы пройти обследования. Младший брат Сабаха и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был временно назначен исполнять ряд полномочий эмира.



Сабах IV правил Кувейтом с 2006-го, до этого он занимал пост премьер-министра. Еще раньше он возглавлял МИД на протяжении нескольких десятилетий. Он был одним из уважаемых лидеров на Ближнем Востоке и выступал за нейтралитет Кувейта.

