Чехия готовится к новой волне коронавируса и новым ограничениям

CentralAsia (CA) - Правительство Чехии проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о введении в республике режима чрезвычайной ситуации из-за второй волны коронавируса.

Предполагается, что режим начнет действовать с 5 октября и продлится в течение 30 дней. Среди новых ограничительных мер - запрет на массовые акции закрытие школ в Праге и всем столичном регионе.