Чехия готовится к новой волне коронавируса и новым ограничениям
- Азия и мир, общество
- 10:56, 30 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - Правительство Чехии проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о введении в республике режима чрезвычайной ситуации из-за второй волны коронавируса.
Предполагается, что режим начнет действовать с 5 октября и продлится в течение 30 дней. Среди новых ограничительных мер - запрет на массовые акции закрытие школ в Праге и всем столичном регионе.
Введение режима ЧС уже одобрили премьер-министр страны Андрей Бабиш и министр здравоохранения Роман Прымула.