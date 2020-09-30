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  30 сентября 2020
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Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить бои в Нагорном Карабахе
// AFP

CentralAsia (CA) -  Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке минувшей ночью призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров.

«Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения», - заявил по итогам переговоров председатель СБ ООН Абду Абарри, передает ВВС.

По его словам, члены Совбеза выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывают стороны тесно работать с ними в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий.

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