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  30 сентября 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 165 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 30 сентября количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 56 519 (+165).

По данным Минздрава, все новые случаи выявлены среди тех, кто контактировал с больными: 94 – в Ташкенте, 32 – в Наманганской области, 12 – в Самаркандской области, 9 – в Навоийской области, 6 – в Кашкадарьинской области, 4 – в Сурхандарьинской области, 4 – в Хорезмской области и 4 – в Республике Каракалпакстан.

В данное время число умерших пациентов с коронавирусом достигло 468. В инфекционных больницах республики продолжает лечение 3081 пациент.

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