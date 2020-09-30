За ночь в Узбекистане выявили 165 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 30 сентября количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 56 519 (+165).

По данным Минздрава, все новые случаи выявлены среди тех, кто контактировал с больными: 94 – в Ташкенте, 32 – в Наманганской области, 12 – в Самаркандской области, 9 – в Навоийской области, 6 – в Кашкадарьинской области, 4 – в Сурхандарьинской области, 4 – в Хорезмской области и 4 – в Республике Каракалпакстан.

В данное время число умерших пациентов с коронавирусом достигло 468. В инфекционных больницах республики продолжает лечение 3081 пациент.