800 граждан Узбекистана увезли поездом из Волгоградской области

CentralAsia (UZ) - Около 800 граждан Узбекистана во вторник отправились на родину поездом из Волжского в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Приволжские железные дороги (ПривЖД).

В пятницу, 25 сентября, первым поездом в Ташкент уехали более 900 человек. Третий рейс по маршруту Волжский - Ташкент запланирован на 1 октября.

"Сейчас в Волжском в мусульманском культурно-просветительском центре остаются два гражданина Узбекистана. Городские власти, благотворительные организации, просто неравнодушные люди всех вероисповеданий оказали помощь, чтобы было питание. В центр были доставлены кровати и матрасы. Так что мы готовы принять новых людей, которые хотят вернуться на родину. Сколько их и когда они прибудут будет известно только завтра", - сообщил ТАСС муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи.

В начале сентября на железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове-на-Дону появился стихийный палаточный городок, где отправки домой ожидали до 2 тыс. граждан Узбекистана. Выезжающие - трудовые мигранты, приехавшие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные работы. В предыдущие годы они покидали РФ после завершения сезона работ на автобусах или машинах, однако из-за наложенных в период пандемии ограничений поступить так же в этом году оказалось невозможным.

8 сентября из Ростова-на-Дону в Ташкент поездом уехали 900 граждан Узбекистана, 12 сентября специальный состав вывез столько же человек со станции Лихая. 19 сентября вывозной поезд с 734 гражданами Узбекистана убыл со станции Лихая в Ростовской области в Ташкент.