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  30 сентября 2020
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Парламент Таджикистана возобновляет работу после трехмесячного перерыва

CentralAsia (TJ) -  Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана после каникул завтра, 1 октября примут участие в работе новой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики, сообщает «Азия-Плю с» со ссылкой на пресс-секретаря нижней палаты парламента Мухаммадато Султонова.

По его словам, народные избранники завтра рассмотрят предложенные правительством страны поправки в законы «О местных органах государственной власти» и «Об образовании».

В начале мая от коронивирусной инфекции лечился и выздоровел депутат, лидер Демпартии Таджикистана Саидджафар Усмонзода. Поборол двухстороннюю пневмонию лёгких и спикер нижней палаты парламента страны Махмадтоир Зокирзода.

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