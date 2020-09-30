Из-за пандемии Disney уволит десятки тысяч сотрудников

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- 11:58, 30 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - Один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире американская компания Walt Disney заявила, что из-за пандемии коронавируса испытывает ряд экономических проблем, вследствие чего вынуждена сократить еще 28 тыс. работников в США, сообщает Bloomberg.
«Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия Covid-19 на наш бизнес», - заявило руководство компании.
Как уточнили в агентстве, под сокращение подпадают сотрудники тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также члены руководства. Больше половины из них трудились неполный рабочий день.
В целом до начала пандемии в компании насчитывалось около 100 тысяч работников в США.