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  30 сентября 2020
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Из-за пандемии Disney уволит десятки тысяч сотрудников

CentralAsia (CA) -  Один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире американская компания Walt Disney заявила, что из-за пандемии коронавируса испытывает ряд экономических проблем, вследствие чего вынуждена сократить еще 28 тыс. работников в США, сообщает Bloomberg.

«Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия Covid-19 на наш бизнес», - заявило руководство компании.

Как уточнили в агентстве, под сокращение подпадают сотрудники тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также члены руководства. Больше половины из них трудились неполный рабочий день.

В целом до начала пандемии в компании насчитывалось около 100 тысяч работников в США.

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