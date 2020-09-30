Foreign Policy: Почему Армения и Азербайджан воюют и к чему может привести конфликт?

CentralAsia (CA) - Вооруженный конфликт на армяно-азербайджанской границе у спорной территории Нагорный Карабах нарастает. Десятки людей погибли, есть спорные сообщения о потерях техники: вертолетов и танков. Обе страны объявили о мобилизации и ввели военное положение. Боевые действия между этими странами отнюдь не новость. За последние несколько лет между ними были сотни стычек, однако этот всплеск насилия рискует перерасти в настоящую войну, как это было в 90-ых годах прошлого века, рассуждает американский журналист Джеймс Палмер, автор статьи в журнале Foreign Policy.

Война, длившаяся с 1992 по 1994 годы — забытый конфликт, спровоцированный распадом Советского союза. Для обеих наций она до сих пор важна, но на Западе о ней почти не слышали, хотя в ходе конфликта погибло 20 тысяч людей и миллион людей вынуждены были переселиться из-за этнических чисток. 70% переселившихся были азербайджанцами, бежавшими с армянских территорий, а все остальные — армяне, бежавшие с контролируемой азербайджанцами территории.

Центр конфликта — Нагорный Карабах, горный регион, название которого переводится как «горный черный сад». Он играет важную роль в романтическом воображении обоих народов. Во время установления советской власти в Закавказье в 1919-1920 годах эта территория была отдана Азербайджанской Советской Социалистической Республике. Пока Армения и Азербайджан были частью советской империи это не было большой проблемой, множество армян жило в соседней республике и наоборот. В официально атеистическом государстве не имели значения религиозные различия между армянами, исповедующими преимущественно христианство, и азербайджанцами, преимущественно являющимися мусульманами-суннитами. В 80-ых религиозные и этнические конфликты стали более явными. Армяне жаловались на свое положение, а также на якобы проводимую Баку программу по насаждению азербайджанской культуры, пишет автор.

В 1989-1990 годах это вылилось в конфликт в Нагорном Карабахе и азербайджанских городах Баку и Сумгаит. Там прошли погромы, направленные против армян. В попытках подавить насилие было введено военное положение. В 1991 году, когда распался Советский союз, война между двумя вновь появившимися странами за спорные территории была неизбежна, хотя Нагорный Карабах в одностороннем порядке заявил о своей независимости от Азербайджана.

Сама война была одновременно и трагедией, и порой фарсом. Распад советской армии привел к появлению огромного числа российских наемников, которые могли воевать на обеих сторонах и менять свою позицию за одну ночь. В хаосе процветала преступность. Авиационное сообщение между Баку и Ереваном было восстановлено лишь однажды, когда в 1993 году умер армянский криминальный авторитет, и азербайджанские коллеги захотели почтить его память на похоронах. В начале Армения отступала, но потом взяла верх. В 1994 году при посредничестве Москвы было заключено соглашение о бессрочном прекращении огня, оставившее под контролем Армении большую часть Нагорного Карабаха.

Палмер вспоминает, что поражение в войне глубоко травмировало Азербайджан. Травма объяснялась не только потерей территории и страданиями азербайджанцев, переселенных армянской армией, но и пониманием соотношения размеров и сил двух стран. В Азербайджане в три раза больше населения, чем в Армении. Это привело к появлению большого количества конспирологических теорий, включая широко распространенное убеждение в том, что США секретно помогли Армении.

Россия в большей степени поддерживала Армению, поставляла ей оружие и обеспечивала военную подготовку.

Уровень озлобленности можно оценить по печально известному случаю убийства. В 2004 году и Армения, и Азербайджан отправили своих военных офицеров пройти англоязычную обучающую программу в Будапешт. Программа был организована НАТО для стран, не входящих в альянс. Ночью азербайджанский офицер Рамиль Сафаров топором убил одного из армянских военнослужащих. Сафаров не принимал участия в Карабахской войне, однако происходил из села, которое сейчас оккупировано армянами.

В Венгрии Сафарова приговорили в пожизненному заключению. Но спустя восемь лет Азербайджану удалось добиться выдачи Сафарова, президент помиловал его. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Сафаров «был брошен в тюрьму за то, что защитил честь своей страны и достоинство ее народа».

Армения сохранила за Нагорным Карабахом статус номинально независимой республики, а не признала его своей территорией. Государство, официально названное Республика Арцах, почти никто не признает. США и Россия сыграли важную роль в долгосрочных, но в основном безуспешных попытках найти постоянное решение этой проблемы. Что касается США, в этой стране армяне составляют умеренно влиятельную лоббистскую группу, а то время как Азербайджан инвестировал значительные суммы в американские нефтяные компании.

Теоретически обе стороны согласились с Мадридскими принципами, подписанными в середине 2000-х годов. Согласно им, Армения оставляет территории вокруг Нагорного Карабаха, переселенцы и беженцы возвращаются на свои прежние места проживания, обе страны и внешние силы гарантируют права населения спорных территорий, в будущем правовой статус территорий должен быть решен. Однако Армения не хочет ослаблять фактический контроль над территориями, а Азербайджан не желает отказываться от своих притязаний. В обеих странах национализм играет важную роль для поддержания власти лидеров, а их население открыто выступает против компромиссного решения. Это не единственный «замороженный» конфликт в регионе, распад Советского союза породил там множество спорных территорий.

В 2020 году, ситуация весьма сложная, и тому есть свои специфические причины. В 2019 году обе стороны множество раз ожесточенно высказывались на тему неизменности своих притязаний, величия наций и прочего. Этим летом на границе произошло несколько стычек, обе страны перекладывают друг на друга ответственность за разжигание конфликта. После этих столкновений политики стали «заворачиваться во флаги» еще настойчивее. Их энтузиазм был усилен стрессом и экономическими потерями, спровоцированными пандемией коронавируса.

С начала нового конфликта прошло слишком мало времени, однако триумфальное возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану сложно представить. Первые столкновения привели к человеческим потерям у обеих сторон. Армения держит высоту, поэтому Азербайджану чрезвычайно трудно продвинуться вглубь сложного горного региона.

Россия и Иран уже выступили с предложением помочь в урегулировании нового конфликта. Также существует беспокоящая вероятность расширения конфликта: Турция выступила на стороне Баку. Это объясняется прочными связями между азербайджанцами и турками, а также давним противостоянием между Анкарой и Ереваном, где еще не забыли турецкий геноцид армян в 1915 году, которых до сих пор отрицается. В первоначальном конфликте религиозный аспект не играл особой роли на фоне националистического пыла. Нагорный Карабах никогда не был религиозным конфликтом как, например, Чечня. На этот раз все может измениться.

Однако, вероятнее всего, конфликт может перерасти в болезненную, относительно небольшую войну, за которой последует еще один спорный мир, предполагает Палмер. Согласно спискам погибших, многие из тех, кто убит в ходе последних событий, еще даже не родились, когда нагорно-карабахский конфликт разгорался.