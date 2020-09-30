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  30 сентября 2020
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В Казахстане с начала учебного года коронавирусом заразились 104 школьника

CentralAsia (KZ) -  С начала учебного года в Казахстане коронавирусом заразились 104 школьника. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

«С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 33 среди детей, обучающихся в дежурных классах, установлено 550 контактных, среди которых выявлено 7 случаев. 71 случай выявлен среди детей, обучающихся дистанционно, из них установлено 240 контактных, выявлено 15 случаев», - сказал Цой.

По его словам, что в случае стопроцентного обучения в офлайн-режиме количество контактных возросло бы как минимум до 1500 человек и привело бы к вероятному росту заболеваемости среди учеников, персонала школ и членов семьи.

Коронавирус в Казахстане
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