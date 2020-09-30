Стали известны подробности смерти 15-летней казахстанки, погибшей, заряжая телефон

|Предыстория: 15-летняя казахстанка погибла, заряжая телефон
CentralAsia (KZ) - Жительница села Каргалы Алматинской области 15-летняя Акерке Адильхан скончалась от удара током через мобильный телефон.
Родные девочки рассказали телеканалу КТК подробности случившегося.
По словам отца девочки, током ее ударило через лицо и уши когда она разговаривала по телефону.
«Через зарядное устройство высокий ток прошел. И через сотовый телефон уже ударило ее. Через лицо, через уши. Она сразу же сознание потеряла. Скорее всего, врач-эксперт говорит, что сразу же, моментальная смерть была. В заключении написано: фибрилляция желудочков сердца», - рассказывает он.
Бригада скорой помощи пыталась реанимировать десятиклассницу. Но у нее уже не было пульса, а зрачки не реагировали на свет. Медики могли лишь констатировать смерть. Отец вспоминает, после ужина дочь ушла в комнату. А через 10 минут ее нашли без сознания.
«Ожог, было видно, что ток прошел на руках – она телефон держала правой рукой. На пальцах, на указательном и на большом пальце, ожоги. На лице – на щеке и под ухом», - сказал отец Акерке.
Сам телефон расплавился. Эксперты забрали смартфон и зарядное устройство на техническую экспертизу. Погибшая девушка купила зарядное устройство на местном рынке за 3000 тенге.
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