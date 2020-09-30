[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стали известны подробности смерти 15-летней казахстанки, погибшей, заряжая телефон
кадр из видео
кадр из видео
Предыстория: 15-летняя казахстанка погибла, заряжая телефон

CentralAsia (KZ) -  Жительница села Каргалы Алматинской области 15-летняя Акерке Адильхан скончалась от удара током через мобильный телефон.

Родные девочки рассказали телеканалу КТК подробности случившегося.

По словам отца девочки, током ее ударило через лицо и уши когда она разговаривала по телефону.

«Через зарядное устройство высокий ток прошел. И через сотовый телефон уже ударило ее. Через лицо, через уши. Она сразу же сознание потеряла. Скорее всего, врач-эксперт говорит, что сразу же, моментальная смерть была. В заключении написано: фибрилляция желудочков сердца», - рассказывает он.

Бригада скорой помощи пыталась реанимировать десятиклассницу. Но у нее уже не было пульса, а зрачки не реагировали на свет. Медики могли лишь констатировать смерть. Отец вспоминает, после ужина дочь ушла в комнату. А через 10 минут ее нашли без сознания.

«Ожог, было видно, что ток прошел на руках – она телефон держала правой рукой. На пальцах, на указательном и на большом пальце, ожоги. На лице – на щеке и под ухом», - сказал отец Акерке.

Сам телефон расплавился. Эксперты забрали смартфон и зарядное устройство на техническую экспертизу. Погибшая девушка купила зарядное устройство на местном рынке за 3000 тенге.

– Через зарядное устройство высокий ток прошел. И через сотовый телефон уже ударило ее. Через лицо, через уши. Она сразу же сознание потеряла. Скорее всего, врач-эксперт говорит, что сразу же, моментальная смерть была. В заключении написано: фибрилляция желудочков сердца.

Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 69 человек
  • Монгольская танцевальная группа представила пьесу на открытии монгольского месяца в Тайване
  • В Узбекистане от пневмонии скончался глава города Ханабад


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com