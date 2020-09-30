Узбекистан 1 октября откроет границу с Таджикистаном, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Узбекистан 1 октября откроет границу с Таджикистаном с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

К лицам, въезжающим в Узбекистан через автомобильные и пешеходные контрольно-пропускные пункты на границе с Таджикистаном, будут применяться условия "красных стран" – то есть граждане допускаются на территорию Узбекистана только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, произведенного не позднее 72 часов до въезда.

Кроме этого, на всех контрольно-пропускных пунктах на границе двух государств установлены лаборатории, где можно сдать тест за свой счет. Результат теста будет готов в течение 10 минут. Стоимость теста составляет порядка $20.

Лица, у которых будет выявлена инфекция, не будут пропущены через границу.

Согласно условиям для стран «красной зоны» для въезжающих в Узбекистан через автомобильные и пешеходные контрольно-пропускные пункты необходим обязательный 14-дневный карантин в гостинице или дома.

По словам источника, вопрос об открытии регулярных авиарейсов между Таджикистаном и Узбекистаном на сегодняшний день находится на стадии обсуждения.

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