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  30 сентября 2020
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Монгольские пастухи получат поощрения за качественного молока

CentralAsia (MNG) -  На своем очередном заседании 30 сентября Кабинет министров Монголии утвердил временные правила, предусматривающие денежные стимулы для скотоводов и интенсивных фермеров за поставку сырья, отвечающего требованиям молочного хозяйства.

Льготы на молоко будут предоставляться через систему Ebarimt с ноября по декабрь этого года, а программа поощрений продлится до 1 июня 2025 года.

Ожидается, что схема стимулирования увеличит поставки сырого молока в зимний период, стабилизирует поставку сырья, увеличит производство импортозамещающих продуктов и позволит устойчиво и всеохватно удовлетворять внутренние потребности в молочном хозяйстве и молочной продукции.

Сегодня по всей стране работают 204 молочных завода, на которых работают 1680 человек. Несмотря на то, что годовая совокупная мощность заводов превышает 470 тысяч тонн, в настоящее время они работают только на 35 процентов своей мощности из-за отсутствия налаженной цепочки поставок и сезонного производства сырья. В настоящее время животноводы поставляют 16,8 млн., В то время как для удовлетворения внутреннего спроса на молочные продукты зимой требуется 27 млн.литров молока.

Ebarimt; все чеки в Монголии принято хранить. На каждом из них есть куар-код и числовой код. Если сканировать их специальным приложением Ebarimt, в начале следующего года вернутся 20% уплаченного НДС. НДС в Монголии — 10%, поэтому в конце года вам вернут примерно 2% от потраченной суммы.

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