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  30 сентября 2020
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В России за сутки выявили почти 8,5 тыс. новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрирован 8481 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 170 (25,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 176 286 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 46 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 338 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219,7 тыс. человек.

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