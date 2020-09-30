За сутки в России от коронавируса скончались 177 человек
- Азия и мир, общество
- 13:47, 30 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 177 человек, передает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 27 и Санкт- Петербурге – 26.
Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день достигло 20 722 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 выявлен у 1 176 286 человек, из них выздоровели 958 257 человек, под медицинским наблюдением остаются 219,7 тыс. пациентов.