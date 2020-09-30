За сутки в России от коронавируса скончались 177 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 177 человек, передает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 27 и Санкт- Петербурге – 26.

Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день достигло 20 722 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 выявлен у 1 176 286 человек, из них выздоровели 958 257 человек, под медицинским наблюдением остаются 219,7 тыс. пациентов.