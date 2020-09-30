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  30 сентября 2020
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Первые занятия для первокурсников Узбекистана пройдут 12 октября

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане занятия для первокурсников вузов в текущем учебном году начнутся 12 октября. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства высшего и среднего специального образования Абдували Халико на пресс-конференции 29 сентября.

«2020/21 учебный год мы начали дистанционно. У первокурсников учебный год также начинается дистанционно. С другой стороны, согласно плану, после полной регистрации первокурсников с 12 октября в вузах будут проводиться вводные занятия продолжительностью от 3 дней до 2 недель», - приводят слова Халикова местные СМИ.

Отмечается, что студенты не будут размещаться в общежитиях. Для студентов, поступивших в вузы Ташкента из отдаленных районов, будут организованы ознакомительные занятия с использованием материально-технической базы вузов региона.

По словам представителя министерства, профессора и преподаватели вузов Ташкента поедут в отдаленные районы и проведут вводные занятия. Ознакомительные занятия будут проводиться не чаще 2-х пар в день и с соблюдением требований карантина. Между парами будет организован 10-минутный перерыв, студенты не будут менять аудитории.

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