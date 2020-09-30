В зоопарке в Англии пять попугаев провоцировали друг друга материться и оскорбляли посетителей. Их пришлось разделить

CentralAsia (CA) - Администрация зоопарка в Линкольншире на востоке Англии вынуждена была временно разлучить пятерых попугаев жако, которые научились нецензурно ругаться и хором оскорбляли посетителей, сообщает ВВС.

Серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в колонию из 200 попугаев лишь в августе, но уже вскоре освоили обсценную лексику. Более того, они стали подначивать и заводить друг друга.

По словам исполнительного директора зоопарка Стива Николса, попугаи научились ругаться еще в карантине, где они и перезнакомились. «Поначалу их ругань вызывала у нас смех, но потом они сами стали смеяться, и пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется прямо как в каком-то рабочем клубе», - говорит он.

Птицы не стали оставлять вредные привычки и после карантина, и когда их выпустили в вольеры и представили публике, то уже через 20 минут смотрители сообщили Николсу, что попугаи кого-то грязно обругали. И понеслось. Причем самая отборная брань доставалась молодым девушкам.

«Нашим посетителям все это кажется очень забавным, и у нас не было ни одной жалобы. Когда попугай посылает вас куда подальше, это в самом деле звучит очень смешно. Но по выходным к нам приезжают детские экскурсии, и с этим надо было что-то делать», - признается директор.

В результате было принято решение попугаев разлучить и подсадить к более вежливым собратьям-жако, которые научили бы их нормальному языку серых попугаев.