На Марсе обнаружены озера с жидкой водой

// NASA / JPL-Caltech

CentralAsia (CA) - Ученые обнаружили на Марсе четыре подземных озера с жидкой водой, пишет BBC.



Совершить открытие помогли данные 134 наблюдений, проведенных космическим аппаратом в период с 2012 по 2019 годы.



«Система водоемов» на планете находятся примерно на глубине 800 метров. Они занимают площадь равную примерно одной пятой площади Германии. Самое большое из озер имеет ширину около 30 километров.

Отмечается, что на таких глубинах недостаточно тепла для таяния льда. Предположительно, она находится в жидком состоянии из-за крайне высокой концентрации солей. Этот факт ставит под сомнение возможность существования в воде микроорганизмов.