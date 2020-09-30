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  30 сентября 2020
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ЕБРР выделит Узбекистану $40 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса

CentralAsia (UZ) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Узбекистану $40 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса Программа финансирования будет способствовать развитию женского предпринимательства, сообщили в представительстве ЕБРР в Ташкенте. Пакет финансирования будет состоять из кредита в размере 30 миллионов долларов США для МСП и кредита в размере 10 миллионов долларов США для женщин-предпринимателей в рамках программы ЕБРР «Женщины в бизнесе в Центральной Азии» (WiB).

Программа поможет женщинам-предпринимателям получить профессиональную подготовку, а также предоставит им знания и уверенность в том, как развивать свой бизнес в дальнейшем.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,8 млрд евро, участвуя в 81 проекте.

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