Основатель оппозиционного белорусского Телеграм-канала Nexta рассказал, как работает канал во время протестов в стране

- Азия и мир, общество
- 15:39, 30 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - На фоне выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов проект Nexta 22-летнего Степана Путило стал одним из главных источников информации о ситуации в стране. За неделю количество подписчиков телеграм-канала Nexta Live выросло с 320 000 до более чем 2 млн. В интервью журналу Forbes Путило рассказал, как превратил телеграм-канал в бизнес и почему хочет вернуться на родину, несмотря на заведенное уголовное дело.
— Многие компании сейчас не могут открыто поддерживать протестующих, выражать свое мнение. Я имею в виду прежде всего дело против PandaDoc — айтишников, которые помогали переквалифицироваться бывшим силовикам в айти-сектор и таким образом уйти со службы. К сожалению, власти сформировали фейковое дело о неуплате налогов, чтобы прекратить это [в начале сентября в белорусский офис PandaDoc пришли с обыском, затем четырех топ-менеджеров компании арестовали по подозрению в хищении на $40 000, а счета компании заморозили]. Для того чтобы выплачивать зарплаты, PandaDoc пришлось остановить эту инициативу [по материальной поддержке сотрудников силовых структур, которые решили уйти со службы]. Это один из самых показательных примеров того, что власти в любой момент могут закрыть неугодный бизнес. Поэтому ни о каком хорошем бизнес-климате сейчас речи нет. Инвестиции в Беларусь, в том числе в бизнес, снижаются уже десятый год подряд. И сейчас в связи с этими событиями, я думаю, они будут еще более стремительно снижаться, потому что в текущей ситуации, когда не работают суды, а твой бизнес в любой момент могут забрать, никто не хочет вкладывать деньги, чтобы потом их потерять.
Какое будущее ждет белорусский бизнес в случае, если режим продолжит существование?
— Будущее — или ты сотрудничаешь с властями, или тебе создают невыносимые условия: проверки, фейковые дела о неуплате налогов опять же. И ты как-то пытаешься выкарабкаться. Не то, что продержаться и не уйти в минус. Ты пытаешься просто остаться на свободе. Для Лукашенко бизнес и предприниматель — это блохи на теле государства. Блохи, которых нужно вылавливать. Конечно, у него такое советское понимание о том, что все должно быть государственное. Он совершенно не приемлет приватизации, каких-то более рыночных мер экономики, о чем постоянно говорит оппозиция. Нужны перемены, реформы. Он на это не может идти. Потому что, если будет развиваться малый бизнес, люди будут зарабатывать сами, не нужна будет помощь государства. Они будут более свободными. Это то, что он боится больше всего. Поэтому никакого будущего у бизнеса нет.
Хейтеры часто винят вас в том, что вы слишком молоды для таких громких заявлений об отсутствии будущего у бизнеса и страны, в которой будет действовать режим Лукашенко. Расскажите, когда и почему вы вообще стали интересоваться политикой и чем занимались до появления своих медиа?
— Да, мне сейчас всего 22 года, но интерес к политике у меня возник еще в подростковом возрасте. Я видел, что людей задерживают, избивают еще на выборах 2010 года. Это все накладывало отпечаток и вызвало непринятие. Непринятие затем объединилось с моим интересом к видео и музыке. У меня отец — журналист Белорусского телевидения. Я тоже приходил маленьким туда вместе с ним. Смотрел, как все монтируется, как снимается. Это было очень интересно. То есть, наверное, этот интерес или по генам от отца передался, или вот от того, что в детстве он часто брал меня с собой. Пока учился в гуманитарном лицее, я много и долго занимался видеомонтажом, но не на коммерческой основе. Изучал какие-то программы типа After Effects, графику. Затем в 2015 году вместе с одноклассниками решил создать свой музыкальный проект [Nexta Band]. Мы выступали в переходах, на каких-то вечерах в лицее, а впоследствии придумали делать клипы и завели под это YouTube-канал Nexta [сейчас 518 000 подписчиков]. В песнях для канала мы решили использовать какие-то более резонансные, остросоциальные, напряженные темы. Первый клип «Выбора нет» выпустили в связи с президентскими выборами в Беларуси в 2015 году, вторую — «Декрет» против борьбы с налогом на тунеядство — уже в 2017 году.
Вы тогда думали о монетизации канала?
— Мне тогда было 19 лет. Тогда я вообще не думал о заработке — такой цели и не стояло. А вот про просмотры, про какую-то узнаваемость думал, потому что, мне казалось, посыл, который мы транслируем, очень важный для белорусов. Посыл о том, что выборов нет и, возможно, бойкот один из лучших способов показать фальсификации. Тем не менее, с музыкальным проектом добиться узнаваемости не совсем удалось. Далеко не все сайты, которых мы просили опубликовать у себя наши клипы, ставили их, и не так это все расшаривалось. Потом в 2017 году появился первый выпуск на канале программы «Ну и новости», которую мне помогал делать Владимир Чуденцов [главный редактор сайта by24.org, был задержан на белорусско-польской границе в ноябре 2019 года]. Начиная с нее, наш уклон окончательно сменился с музыки в сторону новостных видео. Благодаря этим видео меня заметил Олег Корниенко, на тот момент глава редакции информационного вещания «Белсат». Я тогда уже два года учился в Польше. Поскольку Корниенко знал давно и отца, и меня, то пригласил просто прийти летом постажироваться. Впоследствии у меня на «Белсате» появилась уже своя программа «Субъектив». За работу на телевидении получал около €500 в месяц, потому что работал на полставки.
С 2017 года ваши видео в YouTube-канале стабильно набирали по несколько сотен тысяч просмотров, некоторые — по несколько миллионов. Обычно каналы с такой посещаемостью зарабатывают еще и на рекламе, которую площадка размещает в видео. Вы на этом зарабатывали на тот момент?
— К середине 2018 года у канала было уже три предупреждения от государственного телевидения Беларуси за якобы незаконное использование видеокадров, нарушение авторских прав. Мы просто кадры с участием Лукашенко брали из государственных СМИ. Так как YouTube-канал был на грани блокировки, мы решили пилить Telegram. Поначалу мы присылали туда ссылки на свои видео в YouTube. Он был как площадка для дистрибуции нашего же контента. Но потом постепенно начал появляться контент от подписчиков. Они присылали информацию для использования в роликах на YouTube, но если она была про здесь и сейчас, то я публиковал ее в Telegram сразу. YouTube в итоге так и не заблокировали, но мы со временем его забросили и переключились на Telegram. В феврале 2019 года создали там второй канал Nexta Live, который изначально задумывали как Lite — лайтовые, не самые интересные новости. Но он превратился в источник более оперативной информации.
Аудитория Nexta в Telegram очевидно росла быстрее, чем в YouTube. Как вы это объясняете?
— Это происходило за счет того, что в Telegram мы могли сообщать о событиях сразу, не тратя время на монтаж видео. Первые 40 000 подписчиков приросли примерно за год органически, благодаря каким-то совместным рекламам, новостям от инсайдеров. Люди нам доверяли, потому что на тот момент вообще мой прямой контакт стоял в подписи канала. Они знали, что я в Польше, и понимали, что это надежно, анонимно и безопасно. У нас начали появляться источники из МВД, которые сообщали о каких-то пьяных сотрудниках ведомства за рулем. Они присылали даже фотографии своих удостоверений, чтобы показать, что это правда. Всю эту информацию от источников, которую мы публиковали, брали многие порталы, так аудитория и росла.
А были какие-то всплески роста подписчиков? С чем они были связаны?
— Первый большой всплеск произошел в связи со смертью гаишника [в мае 2019 года в Могилевской области был похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ]. Нам об этом сообщили наши инсайдеры в органах, и мы первые написали про то, что якобы цыгане на черной «Волге» похитили гаишника и увезли в неизвестном направление, опубликовали видео патрулей. И многие крупные СМИ сослались тогда на нас. За ночь мы выросли вдвое — с 40 000 до 80 000 подписчиков. Еще немного мы подросли на постах о Европейских играх, которые должны были стоить для Беларуси €50 млн, но в итоге обошлись в сумму в несколько раз больше. Основной рост, конечно же, приключился в 2020 году. Сначала во время коронавируса мы довели количество подписчиков в каждом канале со 150 000-200 000 до 300 000. На момент начала выборов наша аудитория составляла 350 000 в Nexta и 320 000 в Nexta Live [появился в дополнение к Nexta в феврале 2019 года], и мы уже обгоняли на тот момент крупнейший белорусский телеграм-канал «Беларусь Live». За пандемию Nexta выросла до 900 000, а Nexta Live, куда мы выкладывали видео в формате здесь и сейчас с протестов, — до 2 млн.
Вы как-то рекламировали канал, или рост был только органическим?
— Почти ни копейки не вложили в рекламу. Пару сотен долларов ушло на продвижение в Instagram — рекламу, которая появляется в сторис. На этом все, участвовали только в подборках каналов.
Что за подборки и как вы в них попадали?
— В белорусском телеграм-сообществе все друг друга знают. Есть чат администраторов [каналов]. Я попал в него через месяц после того, как канал появился. Для того чтобы попадать в подборки, просто писал туда: «Включите меня».
Первые деньги Nexta стала приносить на фоне предвыборного роста?
— Нет, зарабатывать мы начали под конец 2019 года. Тогда у нас появилась первая реклама. Стоили они, конечно, смешные для одного из самых популярных каналов деньги — в районе $80-100 за пост. После второй волны роста за счет коронавируса мы уже стали значительно побольше денег просить — ценник поднялся почти до тысячи [долларов за пост]. На фоне выборов и протестов рекламные наши доходы выросли в несколько раз. Сейчас стоимость рекламного поста варьируется от $2000 до $6000-7000 в зависимости от времени публикации и, например, количества рекламодателей в одном посте. Поскольку для многих ценник высокий, мы иногда берем в один пост, допустим, три телеграм-канала, которые платят за рекламу вскладчину.
А кто были основными рекламодателями на старте, когда ценник был $80-100 за пост, и сейчас, когда ценник достигает $7000 за пост?
— Первым нашим рекламодателем была букмекерская контора [Parimatch]. Но ее рекламу нам пришлось удалить по требованию клиента: ее у нас заказывал украинский офис компании, а потом белорусский офис сказал, что рекламироваться в Nexta нельзя. Эта история показала нам, что на рекламу от крупных компаний мы не можем рассчитывать: на протяжении всей напряженной политической ситуации в Беларуси бренды, застройщики и автосалоны отказывались от сотрудничества с нами из-за возможных последствий для них. Поэтому основными нашими рекламодателями стали российские и белорусские независимые телеграм-ресурсы — например, Сталингулаг, «Компромат ГРУПП» и другие. Сейчас на них приходится около 95% рекламы. Из компаний, помимо Parimatch, мы рекламировали, к примеру, площадку для поиска удаленной работы Finder.
Реклама — основной источник заработка для вас?
Сейчас — да. Но у нас есть еще донаты от пользователей. В августе 2020 года реклама и донаты принесли примерно поровну, но в сентябре реклама перевесила.
Сколько в сумме вы заработали на телеграм-каналах Nexta и Nexta Live с конца 2019 года?
— Мы не подсчитывали точные показатели. Думаю, можно сказать, что заработали пару тысяч долларов в 2019 году и пару десятков тысяч долларов в 2020 году.
Сколько из этого в среднем в месяц вы оставляете себе в виде прибыли?
Основные расходы идут на зарплату команде? Расскажите, как она росла.
В интервью «Русской службе Би-би-си» Протасевич рассказывал, что всего на него и на вас в Белоруссии заведено от четырех до шести уголовных дел суммарным сроком заключения до 25 лет. Сколько дел заведено в Белоруссии конкретно на вас и чем они вам грозят?
— Официально на меня заводили два уголовных дела. Первое — то самое 2018 года об оскорблении президента за ролик «Александр Лукашерлок и беспредел». Но оно закончилось ничем. Насколько я понимаю, оскорбляющего в роликах в итоге ничего не нашли. В 2020 году на меня завели еще одно уголовное дело по «организации массовых беспорядков». По нему мне грозит до 15 лет лишения свободы. Официально я сейчас в розыске не только в Беларуси, но и в России, в СНГ. Поэтому ни в страны СНГ, ни в Россию, к сожалению, не могу поехать. Тем не менее, в Польше я получил политическое убежище и чувствую себя в безопасности.
Как вы смотрите на возможность возвращения в Беларусь, учитывая уголовные риски?
— Я смотрю оптимистично и хочу полностью перевести деятельность Nexta в Беларусь. На месте это и логичнее, и удобнее. Но это будет возможно только после свержения нынешнего режима, которое рано или поздно произойдет. Я думаю, что если я сейчас туда поеду, то минимум до окончания власти Лукашенко буду сидеть за решеткой точно. Это будет его личная месть. Потому что он нас уже в последнее время начал называть: «Nexta, эти все польские ресурсы».
Да, в удаленности от места событий и том, что очень просто рассуждать о необходимости свергнуть режим в Беларуси из Польши, вас упрекают многие.
— Я знаю, что порой в наш адрес звучат упреки: «Вы ничего не понимаете, вы далеко находитесь». Но от того, что мы находимся за 500 км от Минска, мы не перестаем быть белорусами, во-первых. А во-вторых, не перестаем получать тонны информации о том, что происходит внутри страны. Поэтому мы будем продолжать следить за белорусской повесткой и рассказывать то, что пытаются скрыть власти.
— В плане развития мы хотим стать профессиональным ресурсом в первую очередь. С отделом расследований, YouTube-отделом, развитым SMM. Возможно, запустим курсы для журналистов, как это делают профессиональные СМИ. За все время ведения канала и особенно за время выборов и протестов в Беларуси мы получили такой колоссальный опыт. Спали буквально по два-три часа в сутки, чтобы донести людям то, что считаем важным, и то, что они нам присылают. Этим важно делиться с теми, кто, как и мы, хочет развивать новые медиа.