Основатель оппозиционного белорусского Телеграм-канала Nexta рассказал, как работает канал во время протестов в стране

Степан Путило

CentralAsia (CA) - На фоне выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов проект Nexta 22-летнего Степана Путило стал одним из главных источников информации о ситуации в стране. За неделю количество подписчиков телеграм-канала Nexta Live выросло с 320 000 до более чем 2 млн. В интервью журналу Forbes Путило рассказал, как превратил телеграм-канал в бизнес и почему хочет вернуться на родину, несмотря на заведенное уголовное дело.

Проект начинался с аналитических видеороликов в YouTube, но из-за угрозы блокировки в середине 2018 года Путило решил перенести его на новую площадку. За полтора года на новостях, которые присылали пользователи, каналы выросли до более чем 300 000 подписчиков. На фоне пандемии, протестов в Беларуси и проблем с доступом к новостным сайтам в день выборов 9 августа аудитория Nexta Live достигла 2 млн, Nexta — более чем 900 000. В 2020 году реклама и донаты от пользователей, по словам Путило, принесли ему несколько десятков тысяч долларов выручки.

Как происходящее в Беларуси влияет на возможность делать бизнес и в целом на бизнес-климат в стране?

— Многие компании сейчас не могут открыто поддерживать протестующих, выражать свое мнение. Я имею в виду прежде всего дело против PandaDoc — айтишников, которые помогали переквалифицироваться бывшим силовикам в айти-сектор и таким образом уйти со службы. К сожалению, власти сформировали фейковое дело о неуплате налогов, чтобы прекратить это [в начале сентября в белорусский офис PandaDoc пришли с обыском, затем четырех топ-менеджеров компании арестовали по подозрению в хищении на $40 000, а счета компании заморозили]. Для того чтобы выплачивать зарплаты, PandaDoc пришлось остановить эту инициативу [по материальной поддержке сотрудников силовых структур, которые решили уйти со службы]. Это один из самых показательных примеров того, что власти в любой момент могут закрыть неугодный бизнес. Поэтому ни о каком хорошем бизнес-климате сейчас речи нет. Инвестиции в Беларусь, в том числе в бизнес, снижаются уже десятый год подряд. И сейчас в связи с этими событиями, я думаю, они будут еще более стремительно снижаться, потому что в текущей ситуации, когда не работают суды, а твой бизнес в любой момент могут забрать, никто не хочет вкладывать деньги, чтобы потом их потерять. Какое будущее ждет белорусский бизнес в случае, если режим продолжит существование? — Будущее — или ты сотрудничаешь с властями, или тебе создают невыносимые условия: проверки, фейковые дела о неуплате налогов опять же. И ты как-то пытаешься выкарабкаться. Не то, что продержаться и не уйти в минус. Ты пытаешься просто остаться на свободе. Для Лукашенко бизнес и предприниматель — это блохи на теле государства. Блохи, которых нужно вылавливать. Конечно, у него такое советское понимание о том, что все должно быть государственное. Он совершенно не приемлет приватизации, каких-то более рыночных мер экономики, о чем постоянно говорит оппозиция. Нужны перемены, реформы. Он на это не может идти. Потому что, если будет развиваться малый бизнес, люди будут зарабатывать сами, не нужна будет помощь государства. Они будут более свободными. Это то, что он боится больше всего. Поэтому никакого будущего у бизнеса нет. Хейтеры часто винят вас в том, что вы слишком молоды для таких громких заявлений об отсутствии будущего у бизнеса и страны, в которой будет действовать режим Лукашенко. Расскажите, когда и почему вы вообще стали интересоваться политикой и чем занимались до появления своих медиа? — Да, мне сейчас всего 22 года, но интерес к политике у меня возник еще в подростковом возрасте. Я видел, что людей задерживают, избивают еще на выборах 2010 года. Это все накладывало отпечаток и вызвало непринятие. Непринятие затем объединилось с моим интересом к видео и музыке. У меня отец — журналист Белорусского телевидения. Я тоже приходил маленьким туда вместе с ним. Смотрел, как все монтируется, как снимается. Это было очень интересно. То есть, наверное, этот интерес или по генам от отца передался, или вот от того, что в детстве он часто брал меня с собой. Пока учился в гуманитарном лицее, я много и долго занимался видеомонтажом, но не на коммерческой основе. Изучал какие-то программы типа After Effects, графику. Затем в 2015 году вместе с одноклассниками решил создать свой музыкальный проект [Nexta Band]. Мы выступали в переходах, на каких-то вечерах в лицее, а впоследствии придумали делать клипы и завели под это YouTube-канал Nexta [сейчас 518 000 подписчиков]. В песнях для канала мы решили использовать какие-то более резонансные, остросоциальные, напряженные темы. Первый клип «Выбора нет» выпустили в связи с президентскими выборами в Беларуси в 2015 году, вторую — «Декрет» против борьбы с налогом на тунеядство — уже в 2017 году. Вы тогда думали о монетизации канала? — Мне тогда было 19 лет. Тогда я вообще не думал о заработке — такой цели и не стояло. А вот про просмотры, про какую-то узнаваемость думал, потому что, мне казалось, посыл, который мы транслируем, очень важный для белорусов. Посыл о том, что выборов нет и, возможно, бойкот один из лучших способов показать фальсификации. Тем не менее, с музыкальным проектом добиться узнаваемости не совсем удалось. Далеко не все сайты, которых мы просили опубликовать у себя наши клипы, ставили их, и не так это все расшаривалось. Потом в 2017 году появился первый выпуск на канале программы «Ну и новости», которую мне помогал делать Владимир Чуденцов [главный редактор сайта by24.org, был задержан на белорусско-польской границе в ноябре 2019 года]. Начиная с нее, наш уклон окончательно сменился с музыки в сторону новостных видео. Благодаря этим видео меня заметил Олег Корниенко, на тот момент глава редакции информационного вещания «Белсат». Я тогда уже два года учился в Польше. Поскольку Корниенко знал давно и отца, и меня, то пригласил просто прийти летом постажироваться. Впоследствии у меня на «Белсате» появилась уже своя программа «Субъектив». За работу на телевидении получал около €500 в месяц, потому что работал на полставки. С 2017 года ваши видео в YouTube-канале стабильно набирали по несколько сотен тысяч просмотров, некоторые — по несколько миллионов. Обычно каналы с такой посещаемостью зарабатывают еще и на рекламе, которую площадка размещает в видео. Вы на этом зарабатывали на тот момент?

— Да, монетизироваться канал начал практически сразу. Первые существенные заработки от YouTube — до $1500 за раз — пошли как раз в 2017 году. Весной 2018-го канал прибавил в подписчиках — по-моему, нас уже человек 150 000-200 000 смотрели. Прирост произошел благодаря ролику «Александр Лукашерлок и беспредел», который мы делали с Владимиром Чуденцовым. Лукашенко рассказывал о том, что он за сутки раскрыл уголовное дело, и мы назвали его «Лукашерлок» по ассоциации с Шерлоком Холмсом. Какая-то гражданка посчитала это оскорблением и написала заявление на канал в милицию. На меня завели уголовное дело за оскорбление президента. К счастью, я тогда был в Польше, и после этой ситуации перестал приезжать в Беларусь. Об этом написали многие независимые сайты, и к нам разом прибавилось 20 000 подписчиков. Канал стал стабильно приносить в среднем по $500 в месяц.