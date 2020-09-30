Шавкат Мирзиёев поздравил учителей Узбекистана с профессиональным праздником

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителей и наставников, которое проходит в Международном конгресс-центре в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Каких бы успехов и результатов мы ни добивались в жизни, каждый из нас всегда с благодарностью признает ваш неоценимый вклад в эти достижения», - отметил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к учителям и наставникам.

«Мне, как и многим представителям интеллигенции, не дает покоя мысль о том, что наши предки-просветители, джадиды, могли еще в ХХ веке свершить третий Ренессанс. Священную мудрость «Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания» они сделали своим жизненным кредо», - отметил президент.

На праздничном мероприятии присутствуют педагоги и наставники, ученые, члены парламента и правительства. Передовые представители сферы в регионах участвуют дистанционно со студий в Каракалпакстане и областях.

В Узбекистане День учителей и наставников отмечается 1 октября и является выходным.