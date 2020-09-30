В России ресторанам запретят включать чаевые в чек

CentralAsia (CA) - В России с нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Новые правила в сфере общественного питания утвердило правительство, уточнили в ведомстве.



«В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте)», — уточнили в Роспотребнадзоре. Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ, говорится в сообщении.



Новые правила должны исключить практику, когда потребителей вводят в заблуждение относительно реальных расходов, сообщает Роспотребнадзор. Речь идет о таких ситуациях, когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются «всевозможные доплаты за обслуживание», говорится в сообщении.



При этом рестораны остаются вправе предложить клиенту приобрести, например, услуги по организации досуга, отметили в Роспотребнадзоре, однако в таком случае должно быть однозначно указано, нужно ли за них платить.



«Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», — пояснили в ведомстве.



Кроме того, новые правила определяют требования к объему информации, которую должен получить потребитель. В частности, исполнитель должен сообщить способы приготовления блюд и входящие в них основные ингредиенты, данные об объеме порций, а также пищевой ценности продукции. У предприятий общественного питания по-прежнему должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется по требованию потребителя, указали в Роспотребнадзоре.

