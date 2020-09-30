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  30 сентября 2020
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Умер первый вылечившийся от ВИЧ человек
Тимоти Рэй Браун
Тимоти Рэй Браун
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CentralAsia (CA) -  В США скончался Тимоти Рэй Браун, первый в мире человек вылечившийся от ВИЧ. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина умер 29 сентября в своем доме в окружении семьи и близких ему людей. У него был рак крови последней стадии.

О его болезни лейкемией стало известно в конце сентября. Как сообщили врачи, после трансплантации ВИЧ больше не проявлялся, но в этом году рак стал широко распространяться по организму.

В мире на сегодняшний день подтверждено два случая полного излечения от ВИЧ. Тимоти Браун считается первым человеком, которому это удалось — ВИЧ-инфекция была диагностирована у него еще в 1995 году.

Тимоти Браун, также известный как «Берлинский пациент», в 2007 году прошел процедуру пересадки костного мозга для лечения лейкемии. В результате Брауну удалось излечиться от ВИЧ. В 2019 году у него произошел рецидив рака крови.

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