В Украине мать застрелила двух несовершеннолетних дочерей, затем покончила собой

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CentralAsia (CA) - В Львовской области женщина убила своих дочерей и покончила с собой, сообщает областное управление полиции.

Тела 36-летней украинки и ее детей — пятилетней и девятилетней девочек с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории одного из домов отдыха.

Инцидент произошел 29 сентября. Около 22:30 вечера женщина убила своих дочерей из охотничьего ружья, а потом застрелилась сама из этого ружья.

По факту открыто уголовное производство по статьям об умышленном убийстве с примечанием «самоубийство».