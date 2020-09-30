В Украине мать застрелила двух несовершеннолетних дочерей, затем покончила собой
- Азия и мир, происшествия
- 16:48, 30 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - В Львовской области женщина убила своих дочерей и покончила с собой, сообщает областное управление полиции.
Тела 36-летней украинки и ее детей — пятилетней и девятилетней девочек с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории одного из домов отдыха.
Инцидент произошел 29 сентября. Около 22:30 вечера женщина убила своих дочерей из охотничьего ружья, а потом застрелилась сама из этого ружья.
По факту открыто уголовное производство по статьям об умышленном убийстве с примечанием «самоубийство».