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  30 сентября 2020
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Граждане Кыргызстана смогут проголосовать в Ташкенте на парламентских выборах КР

CentralAsia (UZ) -  В Кыргызстане 4 октября текущего года проводятся выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщает УзА, на территории Узбекистана для голосования образована участковая избирательная комиссия (УИК) для граждан Кыргызской Республики, постоянно или временно проживающих в Узбекистане.

Граждане Кыргызской Республики могут проверить свой избирательный участок на сайте - tizme.gov.kg.

Граждане Кыргызстана, включенные в список избирателей в Узбекистане, имеют право проголосовать в посольстве КР по адресу: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Ниёзбек йули, 6 проезд, дом 30. Время голосования с 08:00 до 20:00 ч.

Состав Жогорку Кенеша КР представлен 120 депутатами, избираемыми сроком на пять лет по пропорциональной системе. Действующий созыв избран в 2015 году. Согласно Конституции страны, по результатам выборов политической партии может быть предоставлено не более 65 депутатских мандатов в парламенте.

Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день выборов 21 года, обладающий избирательным правом.

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