Автомобили Lada начнут собирать в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Автомобили Lada скоро могут начать собирать и в Узбекистане. Как пишет AvtoVAZ News, 29 сентября текущего года на линии ПАП B0 главного конвейера АвтоВАЗа был изготовлен Lada Xray Cross.

Данный опытный экземпляр, окрашенный в белую эмаль, предназначен для отправки на некий автосборочный завод в Узбекистан. Сообщается, что в случае успешной пробной поставки не исключено, что российские машины будут выпускать и в этой стране.

На сегодняшний день отвёрточная сборка автомобилей Lada осуществляется в Казахстане и на Украине.