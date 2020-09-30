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  30 сентября 2020
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Автомобили Lada начнут собирать в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Автомобили Lada скоро могут начать собирать и в Узбекистане. Как пишет AvtoVAZ News, 29 сентября текущего года на линии ПАП B0 главного конвейера АвтоВАЗа был изготовлен Lada Xray Cross.

Данный опытный экземпляр, окрашенный в белую эмаль, предназначен для отправки на некий автосборочный завод в Узбекистан. Сообщается, что в случае успешной пробной поставки не исключено, что российские машины будут выпускать и в этой стране.

На сегодняшний день отвёрточная сборка автомобилей Lada осуществляется в Казахстане и на Украине.

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