В Узбекистане опровергли информацию о подготовке девушек к замужеству в Южной Корее

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане Министерство по поддержке махалли и семьи изучило распространенный в социальных сетях видеоролик о деятельности Центра, занимающегося подготовкой узбекских девушек к замужеству в Южной Корее, передает УзА.

Пользователи соцсетей предположили, что в центре узбекистанских девушек готовили к замужеству за мужчин из Южной Кореи.

Как отметили в министерстве, установлено, что видеоролик снят в столичном учебном центре в Ташкенте, в котором на законных основаниях с 1992 года обучают корейскому языку и культуре.

По сведениям, предоставленным руководителем учебного центра Хо Со Хенг, здесь обучаются 350 человек. 31 девушка вышла замуж за граждан Южной Кореи. Девушки обращались в учебный центр после того, как вышли замуж и зарегистрировали брак в установленном порядке.

7 сентября состоялось открытие нового учебного сезона, во время которого и сняли видеоролик. Обучающиеся здесь девушки пришли по объявлению учебного центра. Центр не преследует цель выдать замуж слушательниц за граждан Южной Кореи, не имеет отношения к знакомствам.

В министерстве призвали "узбекских девушек, которые связывают судьбу с представителями других национальностей, сделать правильные выводы из тяжелой участи отдельных соотечественниц, которые вышли замуж за иностранцев".

Министерство по поддержке махалли и семьи совместно с соответствующими организациями отметило, что будет всестороннее изучать дальнейшую деятельность учебного центра.