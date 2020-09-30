В Ташкенте пьяный мужчина оставил 2-месячного ребёнка на прилавке рынка

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в торговом комплексе «Чиланзар» 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оставил свою двухмесячную дочь на прилавке продавщицам, а сам ушёл в неизвестном направлении.

По информации ГУВД Тащкента, сотрудники, дежурившие на территории рынка, доставили младенца в ОВД.

Вскоре отец ребенка был найден и доставлен в отдел внутренних дел. Выяснилось, что весной этого года он приехал в Ташкент со своей супругой в поисках работы. Однако супружеская пара столкнулась с проблемой поиска жилья, что стало причиной семейных разногласий.

После очередного конфликта супруга оставила ему ребёнка, а сама скрылась в неизвестном направлении. Отец ребенка не был осведомлен о ее местонахождении и не мог с ней связаться.

Правоохранители нашли женщину в Ташкентской области у знакомых семьи, после чего была доставлена в отдел внутренних дел.

По словам женщины, она оставила ребенка из-за проблем в общении с супругом и отсутствия жилья.

Также гражданка попросила оказать содействие в возвращении домой в Сурхандарьинскую область. В сотрудничестве с инспектором по вопросам женщин УКД УВД Джаркурганского района женщина с ребенком были отправлены домой.