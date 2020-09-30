[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте пьяный мужчина оставил 2-месячного ребёнка на прилавке рынка

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте в торговом комплексе «Чиланзар» 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оставил свою двухмесячную дочь на прилавке продавщицам, а сам ушёл в неизвестном направлении.

По информации ГУВД Тащкента, сотрудники, дежурившие на территории рынка, доставили младенца в ОВД.

Вскоре отец ребенка был найден и доставлен в отдел внутренних дел. Выяснилось, что весной этого года он приехал в Ташкент со своей супругой в поисках работы. Однако супружеская пара столкнулась с проблемой поиска жилья, что стало причиной семейных разногласий.

После очередного конфликта супруга оставила ему ребёнка, а сама скрылась в неизвестном направлении. Отец ребенка не был осведомлен о ее местонахождении и не мог с ней связаться.

Правоохранители нашли женщину в Ташкентской области у знакомых семьи, после чего была доставлена в отдел внутренних дел.

По словам женщины, она оставила ребенка из-за проблем в общении с супругом и отсутствия жилья.

Также гражданка попросила оказать содействие в возвращении домой в Сурхандарьинскую область. В сотрудничестве с инспектором по вопросам женщин УКД УВД Джаркурганского района женщина с ребенком были отправлены домой.

print
  • Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Таджикистан
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 69 человек
  • Боинг 737-800 компании MIAT выполнит два рейса между Лондоном и Улан-Батором


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com