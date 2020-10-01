АБР и монгольская группа компаний «Tavan Bogd Group» подписали кредит для поддержки цепочки поставок пшеницы

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР), ООО «Улаанбаатар гурил» (УБГ) и ООО «Таван Богд Фудс» (TБФ) группы «Tavan Bogd Group» подписали заем в размере 15 миллионов долларов США (в тургикском эквиваленте) для поддержки цепочки поставок пшеницы в Монголии в течение пандемии коронавируса.

Эта сумма, состоящая из помощи к УБГ в размере 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов для TБФ, предоставит ликвидность для операций компаний, что поможет поддержать средства к существованию тысяч монгольских фермеров, выращивающих пшеницу, и сельскохозяйственных рабочих, а также сотрудников УБГ и TБФ.

Пшеница перемалывается для производства основного продукта питания страны — пшеничной муки. Повышение цен на продукты питания из-за перебоев в торговле из-за мер сдерживания вызовет трудности для крайне бедных домохозяйств, не имеющих возможности позволить себе мясо и молочные продукты.

«Пшеница является основной сельскохозяйственной культурой Монголии, поэтому укрепление цепочки поставок для преодоления сбоев, вызванных пандемией, обеспечит доходы многих рабочих на фермах, фабриках и торговых точках», - сказал страновой директор АБР в Монголии Павит Рамачандран. «Поддержка ликвидности этих компаний позволит им накопить достаточный буферный запас во время пандемии, что поможет избежать резкого роста цен на продукты питания».

«Мы благодарны АБР за его лидерство и инициативу по оказанию помощи в неопределенные времена, вызванные COVID-19», - сказала исполнительный вице-президент «Tavan Bogd Group» Хулан Дашдаваа. «Фактически, АБР был одним из первых банков, который обратился к частному сектору Монголии, чтобы помочь преодолеть экономические последствия пандемии. Будучи лидером на рынке, UBF стремится продолжать производство и стабильные поставки высококачественной муки потребителям по всей Монголии. Кредит также поможет TБФ продолжать предлагать потребителям продукты питания и услуги мирового уровня, а также получать больше от местных поставщиков».

Обе компании входят в состав «Tavan Bogd Group», одной из крупнейших диверсифицированных бизнес-групп страны. УБГ - ведущий производитель пшеницы, на долю которого в 2019 году приходилось 35% рынка пшеничной муки. TБФ управляет крупными сетями быстрого питания и является ключевым игроком в индустрии доставки еды.

Этот заем дополнит другую помощь АБР в отношении COVID-19 Монголии, которая включает вариант реагирования на пандемию COVID-19 в размере 100 миллионов долларов, дополнительное финансирование пятой программы развития сектора здравоохранения на сумму 30 миллионов долларов и заем в размере 26,4 миллиона долларов для уменьшения социально-экономических последствий пандемии через проект социальной защиты, реагирующей на шок.

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