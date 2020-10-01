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  1 октября 2020
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Подписано соглашение о реализации проекта по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии С.Мэндсайхан и постоянный представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Монголии Винод Ахуджа подписали соглашение о реализации проекта «Поддержка увеличения экспортного потенциала для диверсифицированных дорогостоящих товаров продукция животноводства — техническая помощь в разработке стратегии с 2020 по 2022 год.

Проект направлен на повышение конкурентоспособности сектора животноводства, увеличение экспорта мяса и стимулирование развития цепочки создания стоимости. Для достижения этих целей будет проведен подробный анализ зарубежных продаж сектора. Наиболее важной частью проекта является разработка долгосрочной национальной стратегии поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) — организация ООН, основной задачей которой является борьба с голодом. ФАО выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся страны на равных обсуждают и согласовывают политические решения в сфере продовольственной безопасности.

Кроме того, ФАО служит источником информации и оказывает помощь развивающимся странам в улучшении практик сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, стремится обеспечить здоровое питание и продовольственную безопасность для всех. Девиз организации на латинском языке — «Fiat panis» — переводится как «Да будет хлеб». По состоянию на август 2018 года в ФАО насчитывается 197 государств-членов, включая Европейский Союз (организация-член), Ниуэ и Острова Кука (государства в свободной ассоциации с Новой Зеландией), а также Фарерские острова и Токелау, которые являются ассоциированными членами.

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