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  1 октября 2020
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Улан-Баторские ЖД будут использовать только очищенный уголь для обогрева вагонов пассажирских поездов

CentralAsia (MNG) -  АО «Улан-Баторские железные дороги» приняло решение использовать рафинированный уголь в качестве топлива для всех поездок пассажирских поездов с этой зимы.

На сегодняшний день Улан-Баторская железная дорога предлагает услуги по перевозке пассажиров на международных и внутренних маршрутах с использованием 282 пассажирских вагонов.

Из-за использования необработанного угля в качестве топлива для обогрева вагонов в более холодное время года в районе Баянгол столицы создавалось значительное загрязнение воздуха из-за выброса дыма, который был эквивалентом дыма, который может исключить из дымоходов 3500 семей в юрточном районе.

С прошлой зимы железнодорожная компания начала использовать как рафинированный, так и сырой уголь в качестве топлива для обогрева пассажирских поездов. Что касается этого года, железнодорожная компания приняла решение использовать для отопления только очищенный и рафинированный уголь.

По оценкам, до 15 мая 2021 года потребуется в общей сложности 4400 тонн рафинированного угля, и в пассажирском депо железнодорожной компании уже начаты складские запасы топлива.

В целях снижения загрязнения воздуха за счет ограничения использования угля Улан-Баторская железная дорога последовательно разрабатывает и реализует проекты и программы по этому вопросу. В рамках проекта, реализуемого совместно с руководством столицы, с прошлого года начали устанавливать фильтры в печах пассажирских поездов.

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