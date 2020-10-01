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  1 октября 2020
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Фильм «Помни меня» получил награду за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Великобритании

CentralAsia (MNG) -  Монгольский фильм «Помни меня» (Дурсаж яваарай), основанный на реальных событиях, получил приз за лучшую режиссуру на Международном британском кинофестивале «International British Film Festival».

В этом году три фильма, а именно «Я, солнце», «Женщина» и «Помни меня», представляли Монголию на кинофестивале, ежегодно проводимом в Лондоне.


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По словам кинорежиссера Э.Ган-Очира, фильм производства компании Bosgo Film ранее был удостоен награды за лучший сценарий Казанского международного фестиваля мусульманского кино, а в следующем году фильм будет участвовать в двух международных фестивалях.

Сценарий фильма «Помни меня» написали М.Хангал и Д. Цэвэндулам, в котором повествует о времени перехода от социалистического к демократическому обществу в начале 1990-х годов Монголии, когда были отданы миллионы книг на мукалатуру. Это трагическая история о том, что монголы уничтожают свою интеллектуальную собственность за алкоголь и деньги. Сюжет фильма основан на реальных событиях.

Художественный фильм «Помни меня» вышел в прокат в цифровом формате 24 мая для монгольской аудитории и получил право участвовать в двух международных фестивалях в 2021 году.

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