Венгрия построит завод по производству ветеринарных вакцин в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министры иностранных дел Монголии и Венгрии провели онлайн-встречу.

В ходе встречи министры подчеркнули важность поддержания частоты переговоров и визитов на высоком уровне для развития монголо-венгерских отношений, выразив удовлетворение возможностью провести онлайн-встречу в условиях пандемии и обменяться мнениями по развитию двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями об активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также об экономических проектах и программах, которые предстоит реализовать. Стороны отметили успешное продвижение проекта обновления биокомбината и договорились о реализации проектов в области сельского хозяйства, включая производство продуктов питания, продовольственную безопасность и ирригацию.

Подчеркнув сектор образования как одну из важных сфер двусторонних отношений и сотрудничества, министр Энхтайван поблагодарил за прием монгольских студентов, которые учатся на стипендии правительства Венгрии.

Венгерская сторона подтвердила свое намерение продолжить стипендиальную программу и в ближайшее время подготовить соответствующие документы. Кроме того, министры коснулись вопросов укрепления двустороннего сотрудничества и взаимной поддержки в рамках ООН и других международных организаций.

В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Венгрией.

В 2019 году, Венгрия подписала соглашение помощи на 57 миллионов долларов для поддержки строительства венгерскими компаниями завода по производству ветеринарных вакцин в Монголии.

В записи в Facebook, в которой подробно рассказывается о переговорах, Сийярто объявил во второй раз: в следующем году венгерские компании начнут строительство завода по производству вакцин в Монголии при поддержке венгерского правительства с соглашением о связанной помощи на 57 миллионов долларов. «В развитие этого успеха мы договорились запустить в ближайшем будущем новую схему привязанной помощи с целью увеличения инвестиций в сельское хозяйство», - сказал министр.

Как Венгрия, так и Монголия привержены глобальной борьбе с терроризмом, сказал Сийярто, добавив, что обе страны хотят, чтобы Организация Объединенных Наций расширила свой бюджет для покрытия антитеррористических операций.

Сийярто также сказал, что спрос на венгерские стипендии остается высоким, отметив, что более 750 монгольских студентов подали заявки на получение 200 стипендий.

источник: dailynewshungary.com

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