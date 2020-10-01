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  1 октября 2020
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Более 210 иностранцев прибыли в Монголию зафрахтованным рейсом в условиях пандемии

CentralAsia (MNG) -  Зафрахтованный рейс с 216 иностранцами из 15 стран прибыл в столицу Монголии из Южной Кореи, сообщило Министерство иностранных дел Монголии.

Среди пассажиров были иностранные граждане, состоящие в браке с гражданами Монголии, их дети, сотрудники международных организаций и дипломатических представительств, работающих в Монголии, члены их семей и иностранцы с постоянным видом на жительство в Монголии, которые будут помещены в карантин в специально отведенных местах на 21 день.

Монголия перешла в состояние повышенной готовности к пандемии COVID-19 12 февраля, приняв такие меры, как приостановка международных коммерческих пассажирских рейсов.

По данным Государственной чрезвычайной комиссии, с тех пор центрально-азиатская страна эвакуировала из-за границы не менее 23 000 своих граждан с помощью чартерных рейсов, автобусов или поездов.

По состоянию на среду в Монголии было зарегистрировано в общей сложности 313 случаев заражения COVID-19, все из которых были завезены, и пока не зафиксировано ни одной местной передачи или случаев смерти от вируса.

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