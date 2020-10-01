Глава МИД Японии Мотэги посетит Монголию на следующей неделе

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует посетить Монголию на следующей неделе, чтобы заручиться сотрудничеством в решении вопроса о похищении Северной Кореей японских граждан.

Ожидается, что в ходе визита Мотэги встретится с премьер-министром Ухнаа Хурэлсухом и министром иностранных дел Нямцереном Энхтайваном, сообщает японская газета The Mainichi со ссылкой на источники.

Монголия имеет тесные связи с Северной Кореей, и Япония часто обращалась к Монголии в качестве посредника.

Ёсихидэ Суга, новый премьер-министр Японии, заявил, что приложит все усилия для решения вопроса о похищениях и готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, и эта позиция унаследована от его предшественника Синдзо Абэ.

Ожидается, что Мотэги также обсудит способы ослабления ограничений на поездки между Японией и Монголией, которые были введены для предотвращения распространения нового коронавируса.

Это будет первая поездка министра иностранных дел Японии в Монголию с тех пор, как Таро Коно посетил страну в июне прошлого года.

Тосимицу Мотэги — японский политический и государственный деятель, министр иностранных дел Японии с 11 сентября 2019 года. Член Либерально-демократической партии Японии. Министр экономики, торговли и промышленности Японии (26 декабря 2012 — 2 сентября 2014).

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