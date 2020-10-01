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  1 октября 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса выросло до 9769

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.

За сутки 74 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 41 человек выписан после выздоровления, скончался еще один пациент.

Общее количество зараженных в Таджикистане в период с 30 апреля по 30 сентября достигло 9769 человек, из них выздоровели 8572 пациента, скончались 76 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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