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  1 октября 2020
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На утро 1 октября в Казахстане выявили 71 новый случай коронавируса. Всего — 107 979

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 16;

- город Нур-Султан - 10;

- Атырауская область - 7;

- Павлодарская область - 7;

- Карагандинская область - 6;

- Северо-Казахстанская область - 6;

- город Алматы - 4;

- Туркестанская область - 4;

- Актюбинская область - 3;

- Алматинская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 3;

- Костанайская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 107 979 случаев заражения.

Коронавирус в Казахстане
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