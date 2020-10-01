На утро 1 октября в Казахстане выявили 71 новый случай коронавируса. Всего — 107 979

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 16;



- город Нур-Султан - 10;

- Атырауская область - 7;

- Павлодарская область - 7;

- Карагандинская область - 6;

- Северо-Казахстанская область - 6;



- город Алматы - 4;

- Туркестанская область - 4;



- Актюбинская область - 3;



- Алматинская область - 3;



- Западно-Казахстанская область - 3;



- Костанайская область - 2.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 107 979 случаев заражения.

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